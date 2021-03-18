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18 марта 2021, 16:46 14

Из-за локдауна в Киеве парламент может уйти на трехнедельный перерыв

18 марта 2021, 16:46 14
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Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра
Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра
Фото из открытых источников
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Из-за локдауна в Киеве Верховная Рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, пишет RegioNews.

Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра.

"При этом важно до конца этой пленарной недели закончить рассмотрение правок к законопроекту №2194", - сказал Железняк.

В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун.

нардепы Верховная Рада заседание нардеп парламент

 
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