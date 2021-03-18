Из-за локдауна в Киеве парламент может уйти на трехнедельный перерыв
Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра
Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра
Из-за локдауна в Киеве Верховная Рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, пишет RegioNews.
Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра.
"При этом важно до конца этой пленарной недели закончить рассмотрение правок к законопроекту №2194", - сказал Железняк.
В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".
Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун.
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