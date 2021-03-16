15:48  16 марта
Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве
10:01  16 марта
Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали подробности
08:11  16 марта
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений, потерь нет
UA | RU
UA | RU
Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
16 марта 2021, 15:05 29

Чего ждать Зеленскому от коалиции с Тимошенко

16 марта 2021, 15:05 29
Читайте також українською мовою
Юлия Тимошенко в понедельник подтвердила, что партия "Батьківщина" готова к созданию коалиции в Верховной Раде с партией "Слуга народа"
Юлия Тимошенко в понедельник подтвердила, что партия "Батьківщина" готова к созданию коалиции в Верховной Раде с партией "Слуга народа"
Читайте також
українською мовою

О возможности такой коалиции начали говорить в конце прошлого года. Сначала все было на уровне слухов, инсайдов, но уже с 2021 году о коалиции заговорили публично. "Слуга народа" вроде отрицает переговоры, но, как говорится, дыма без огня не бывает.

Общий кризис углубляется, в экономике, а особенно в медицине и социальной сфере. Это не может длиться вечно и приведет к острому политическому кризису, выходом из которого, для действующей власти, будут досрочные выборы, в лучшем случае.

Формирование коалиции в Верховной Раде даст не только возможность отсрочить досрочные выборы, но и переложить ответственность на партнеров по коалиции.

Можно услышать заявления, что Тимошенко является опасной для Зеленского, что она "заберет" у него власть. На самом деле Тимошенко заберет негатив у Зеленского и в случае успешности коалиции Зеленский только выигрывает, а в случае неудачи, сможет переложить ответственность на Тимошенко.

Поэтому, коалиция с Юлией Тимошенко, как уже ранее писал, создает возможность спасти "рядового" Зеленского.

Владимир Зеленский Слуга народа Батькивщина Юлия Тимошенко коалиция

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - Центр Разумкова
16 марта 2021, 12:54
Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде
16 марта 2021, 12:04
Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в ВР 16 марта
15 марта 2021, 21:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Михаил Басараб
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram