Чего ждать Зеленскому от коалиции с Тимошенко

Юлия Тимошенко в понедельник подтвердила, что партия "Батьківщина" готова к созданию коалиции в Верховной Раде с партией "Слуга народа"

Юлия Тимошенко в понедельник подтвердила, что партия "Батьківщина" готова к созданию коалиции в Верховной Раде с партией "Слуга народа"

О возможности такой коалиции начали говорить в конце прошлого года. Сначала все было на уровне слухов, инсайдов, но уже с 2021 году о коалиции заговорили публично. "Слуга народа" вроде отрицает переговоры, но, как говорится, дыма без огня не бывает.

Общий кризис углубляется, в экономике, а особенно в медицине и социальной сфере. Это не может длиться вечно и приведет к острому политическому кризису, выходом из которого, для действующей власти, будут досрочные выборы, в лучшем случае.

Формирование коалиции в Верховной Раде даст не только возможность отсрочить досрочные выборы, но и переложить ответственность на партнеров по коалиции.

Можно услышать заявления, что Тимошенко является опасной для Зеленского, что она "заберет" у него власть. На самом деле Тимошенко заберет негатив у Зеленского и в случае успешности коалиции Зеленский только выигрывает, а в случае неудачи, сможет переложить ответственность на Тимошенко.

Поэтому, коалиция с Юлией Тимошенко, как уже ранее писал, создает возможность спасти "рядового" Зеленского.