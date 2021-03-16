Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде

"Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он

"Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он

Фото: из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пока не видит возможности для создания новой коалиции в Верховной Раде. Все вопросы вокруг этой темы пока лишь теории и манипуляции.

Об этом Арахамия рассказал журналистам возле парламента, передает RegioNews. Он пояснил, что создание любой коалиции предшествует подписание коалиционного соглашения, формат которой может обсуждаться годами. Мы в теории можем иметь широкую коалицию, мы можем взять группу "Довіра", "За майбутнє", фракции "Голос" и "Батькивщина" - такой проект есть, в теоретическом плане. Но дьявол в деталях", - заявил Давид Арахамия. По его словам, при разработке коалиционного соглашения также может возникнуть много идеологических и политических недоразумений. Ранее сообщалось, что в Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции.

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