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16 марта 2021, 12:04 35

Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде

16 марта 2021, 12:04 35
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"Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он
"Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пока не видит возможности для создания новой коалиции в Верховной Раде. Все вопросы вокруг этой темы пока лишь теории и манипуляции.

Об этом Арахамия рассказал журналистам возле парламента, передает RegioNews.

Он пояснил, что создание любой коалиции предшествует подписание коалиционного соглашения, формат которой может обсуждаться годами.

Мы в теории можем иметь широкую коалицию, мы можем взять группу "Довіра", "За майбутнє", фракции "Голос" и "Батькивщина" - такой проект есть, в теоретическом плане. Но дьявол в деталях", - заявил Давид Арахамия.

По его словам, при разработке коалиционного соглашения также может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

Ранее сообщалось, что в Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции.

Давид Арахамия ВР парламент фракция коалиция

 
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