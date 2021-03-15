Нардеп от "Слуг народа" Никитина попала в Единый реестр коррупционеров
Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина попала в Единый реестр коррупционеров из-за “конфликта интересов”.
Об этом свидетельствуют данные реестра коррупционеров, передает RegioNews.
Совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов, – значится в реестре в графе "Состав коррупционного правонарушения”.
Отмечается, что Никитина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), на нее было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 грн.
Решение принимал Печерский районный суд Киева.
Как сообщалось 19 октября, "слугу народа" Марину Никитину оштрафовали за назначение мужа своим помощником. Сумма штрафа составила 3400 гривен.