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15 марта 2021, 17:50 4

Нардеп от "Слуг народа" Никитина попала в Единый реестр коррупционеров

15 марта 2021, 17:50 4
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Ранее Печерским райсудом Киева на нее был наложен штраф 3400 грн
Ранее Печерским райсудом Киева на нее был наложен штраф 3400 грн
Фото с Facebook-страницы Марины Никитиной
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Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина попала в Единый реестр коррупционеров из-за “конфликта интересов”.

Об этом свидетельствуют данные реестра коррупционеров, передает RegioNews.

Совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов, – значится в реестре в графе "Состав коррупционного правонарушения”.

Отмечается, что Никитина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), на нее было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 грн.

Решение принимал Печерский районный суд Киева.

Как сообщалось 19 октября, "слугу народа" Марину Никитину оштрафовали за назначение мужа своим помощником. Сумма штрафа составила 3400 гривен.

Слуга народа коррупция реестр конфликт Печерский суд

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