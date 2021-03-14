В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может отменить перевод часов

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине

Фото: flickr

Народные депутаты во время заседания 19 марта могут окончательно отменить переход на летнее время, поддержав во втором чтении проект закона №4201.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель главы комитета Рады по вопросам экономического развития и нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает RegioNews. Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это означает, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала Пидласа. Напомним, 3 марта депутаты в первом чтении одобрили законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

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