В Харькове разоблачили канал нелегального оружия

Фото: Нацполиция

В Харькове разоблачили местного жителя. 33-летний мужчина устроил бизнес на нелегальном оружии

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Харькова. В нем нашли автомат "АК-12", 3 автомата "АК-74", 5 корпусов ручных осколочных гранат и разного типа взрыватели. Все направлено на проведение экспертиз.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 250 000 гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержали троих злоумышленников. Все изъятое оружие направили на экспертное исследование.