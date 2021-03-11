Начальницу управления Волынской облгосадминистрации поймали на взятке

Она гарантировала победу предпринимателю в конкурсе по перевозке пассажиров

Она гарантировала победу предпринимателю в конкурсе по перевозке пассажиров

Фото: Нацполиция

В Луцке полицейские задержали правонарушительницу после того, как она получила деньги. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За 1500 долларов она гарантировала предпринимателю победу в конкурсе на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном автобусном маршруте общего пользования", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении руководителя управления облгосадминистрации о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на взятке задержали чиновника НАН Украины.