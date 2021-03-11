Начальницу управления Волынской облгосадминистрации поймали на взятке
В Луцке полицейские задержали правонарушительницу после того, как она получила деньги. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
За 1500 долларов она гарантировала предпринимателю победу в конкурсе на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном автобусном маршруте общего пользования", - сообщили в полиции.
Сейчас решается вопрос о сообщении руководителя управления облгосадминистрации о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, на взятке задержали чиновника НАН Украины.