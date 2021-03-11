12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
11:02  11 марта
Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 10:36 930

Начальницу управления Волынской облгосадминистрации поймали на взятке

11 марта 2021, 10:36 930
Читайте також українською мовою
Она гарантировала победу предпринимателю в конкурсе по перевозке пассажиров
Она гарантировала победу предпринимателю в конкурсе по перевозке пассажиров
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Луцке полицейские задержали правонарушительницу после того, как она получила деньги. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За 1500 долларов она гарантировала предпринимателю победу в конкурсе на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном автобусном маршруте общего пользования", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении руководителя управления облгосадминистрации о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на взятке задержали чиновника НАН Украины.

взятка полиция предприниматели деньги Луцк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram