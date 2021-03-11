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11 марта 2021, 08:41 22

На взятке задержали чиновника НАН Украины

11 марта 2021, 08:41 22
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Деньги он требовал за предоставление в "аренду" помещения в здании академии
Деньги он требовал за предоставление в "аренду" помещения в здании академии
Фото: Facebook
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Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать частному предпринимателю помещение в здании академии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя деньги с аренды нежилого помещения в институте электродинамики НАН в центре Киева.

Правоохранители зафиксировали передачу чиновнику первой части аванса и задержали его в кабинете при получении второй части взятки. Далее коммерсант по условиям незаконного соглашения о долгосрочной аренде, должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально.

Чиновник подозревается по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Идут обыски по месту работы.

Напомним, на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.

взятка деньги финансы НАНУ Академия СБУ

 
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