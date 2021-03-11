В Украине обновили Единый госреестр коррупционеров

Обновленный реестр представило НАПК

Обновленный реестр представило НАПК

Фото пресс-службы НАПК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Благодаря обновленному Реестру коррупционеров журналисты и граждане смогут реально оценить количество лиц, которые были осуждены за коррупцию в Украине. Найти сведения о физических и юридических лицах, которые совершили коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, отныне можно легко и в удобном формате, - говорится в сообщении прессслужбы.

Также благодаря добавленной интеграции с Prozorro государственные учреждения смогут быстро узнать, есть ли в Реестре коррупционеров компания, которая участвует в их тендере. В свою очередь, компаниям, которые участвуют в тендерах, больше не нужно тратить дополнительное время на формирование соответствующей справки.

Председатель НАПК Александр Новиков рассказал об основных обновления реестра.

Среди главных обновлений Реестра коррупционеров есть такие:

Улучшенный поиск. Найти человека или компанию в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам.

Удобная работа с данными и интерактивная карта нарушений. В Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько лиц привлечено к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

Интеграция с другими электронными сервисами по API. Обновленный Реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных. Самая актуальная информация из Реестра будет обновляться автоматически и не зависит от человеческого фактора.

Руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач объяснил, что обновление подразумевает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли информация о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.

Проверить подлинность справки можно будет с помощью QR-кода с уникальной информацией или введя номер этой справки в Реестре. Это значительно сэкономит время для должностных лиц, предпринимателей и граждан, которым эти данные будут нужны для участия или проведения государственной закупки, — добавил Сергей Деркач.

Как сообщалось ранее, в реестр коррупционеров в прошлом году попали более 5 тысяч человек, - НАПК. 993 лица привлекли к уголовной ответственности.

Уже в этом году реестр коррупционеров за месяц пополнился почти на пол тысячи человек. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.