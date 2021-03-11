ОАСК незаконно передал частной компании крупнейшее месторождение литиевых руд - ОГП

Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК

Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК

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В Офисе Генерального прокурора в судебном порядке предотвратили незаконную передачу в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Одно из частных обществ, не имея специального разрешения на пользование недрами, без проведения аукциона обратилось в суд с иском об обязательстве Государственной службы геологии и недр Украины выдать это разрешение.

Столичный Окружной административный суд удовлетворил исковые требования субъекта хозяйствования полностью.

Указанное решение суда первой инстанции ОГП обжаловал в апелляционном порядке из-за того, что суд не может принимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а вне конкурентная процедура применяется лишь к субъекту, который обеспечил безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недропользования.

Кроме того, прозрачные и адекватные механизмы получения спецразрешений на добычу лития на конкурсной основе, как того требует действующее законодательство, будут способствовать значительному пополнению бюджета страны.

Шестой апелляционный административный суд, пересматривая дело по апелляционной жалобе Офиса Генерального прокурора, поддержал его доводы, отменил незаконное решение суда первой инстанции и постановил новое – об отказе в удовлетворении иска общества", - говорится в сообщении.

Название месторождения, его местоположение не называют, также официально неизвестно название частного общества.

Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявлен в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Как сообщалось, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.