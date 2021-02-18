Адвокаты беглеца Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о его заочном аресте
Киевский апелляционный суд 25 февраля продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-президента Виктора Януковича на заочный арест по делу об узурпации власти, поскольку не появились адвокаты подозреваемого.
Об этом в Фейсбуке информирует ОО "Адвокатская совещательный группа" - объединение адвокатов, которое занимается делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни, пишет RegioNews.
"(Дело - ред.) Янукович: узурпация власти: В Киевский апелляционный суд не явились адвокаты подозреваемого Виктора Януковича на рассмотрение собственной апелляционной жалобы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты Януковича адвоката из центра Бесплатной правовой помощи. Продолжение рассмотрения - 25.02.2021 в 10-30 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллегия судей, которая рассматривает дело - Виктор Глиняный, Олег Присяжнюк, Иван Рыбак.
#ЯнуковичУзурпаціяВлади : В Київський апеляційний суд не з’явились адвокати підозрюваного Віктора Януковича на розгляд...Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Thursday, February 18, 2021
Напомним, ранее Высшему антикоррупционному суду отказали в апелляции о заочном аресте Януковича в деле Межгорья.