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18 февраля 2021, 15:54 8

Адвокаты беглеца Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о его заочном аресте

18 февраля 2021, 15:54 8
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Дело касается узурпации власти
Дело касается узурпации власти
Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд 25 февраля продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-президента Виктора Януковича на заочный арест по делу об узурпации власти, поскольку не появились адвокаты подозреваемого.

Об этом в Фейсбуке информирует ОО "Адвокатская совещательный группа" - объединение адвокатов, которое занимается делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни, пишет RegioNews.

"(Дело - ред.) Янукович: узурпация власти: В Киевский апелляционный суд не явились адвокаты подозреваемого Виктора Януковича на рассмотрение собственной апелляционной жалобы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты Януковича адвоката из центра Бесплатной правовой помощи. Продолжение рассмотрения - 25.02.2021 в 10-30 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей, которая рассматривает дело - Виктор Глиняный, Олег Присяжнюк, Иван Рыбак.

#ЯнуковичУзурпаціяВлади : В Київський апеляційний суд не з’явились адвокати підозрюваного Віктора Януковича на розгляд...

Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Thursday, February 18, 2021

Напомним, ранее Высшему антикоррупционному суду отказали в апелляции о заочном аресте Януковича в деле Межгорья.

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