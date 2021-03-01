В Житомирской области официально ввели "красную" зону карантина

Строгий карантин будет действовать из-за значительного распространения коронавируса в регионе

Строгий карантин будет действовать из-за значительного распространения коронавируса в регионе

Фото: из открытых источников

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время заседания ввела на территории Житомирской области "красный" уровень эпидемической опасности, ограничения начнут действовать с 3 марта.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области", - написал Немчинов.

Он добавил, что на территории области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, 1 марта председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что область войдет в "красную" зону карантина с ограничениями, которые действовали во время зимнего локдауна.