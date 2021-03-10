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10 марта 2021, 12:50 4

В "Укрзализныце" назвали условие, при котором в "красных зонах" могут запустить новые спецрейсы

10 марта 2021, 12:50 4
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Поезда могут запустить, если количество этих зон будет увеличиваться
Поезда могут запустить, если количество этих зон будет увеличиваться
Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" готова увеличить число специальных рейсов в "красные зоны" адаптивного карантина. Поезда могут запустить, если число этих зон будет увеличиваться.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления УЗ, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, пишет RegioNews.

"По специальным рейсам. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработанный механизм - Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты", - отметил Перцовский.

Он также заявил, что в будущем УЗ может увеличивать число спецрейсов, но при этом с ограничением количества доступных мест при покупке билетов - до 50% для безопасной перевозки пассажиров.

Напомним, в столице и семи областях превышен порог госпитализаций с коронавирусом.

коронавирус карантин Укрзализныця красная зона зона

 
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