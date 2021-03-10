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10 марта 2021, 17:26 11

На Житомирщине из-за карантина отменили пригородные поезда

10 марта 2021, 17:26 11
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Опубликован список рейсов
Опубликован список рейсов
Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" прекратила курсирование двух региональных поездов в Житомирской области и запретила остановки четырех поездов в регионе. Все из-за перехода области в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет RegioNews.

С 7 марта в Житомирской области остановили движение поездов Коростень - Винница - Коростень и Коростень - Житомир.

Также, с этой же даты запрещено останавливаться в пределах области четырех поездов:

  • Киев - Жмеринка на станциях: Попельня, Бровки, Чернорудка;

  • Жмеринка - Киев на станции: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

  • Киев - Ровно на станциях: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

  • Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" назвали условие, при котором в "красных зон" могут запустить новые спецрейсы.

Украина Киев Укрзализныця поезд Житомирская область

 
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