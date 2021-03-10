На Житомирщине из-за карантина отменили пригородные поезда
"Укрзализныця" прекратила курсирование двух региональных поездов в Житомирской области и запретила остановки четырех поездов в регионе. Все из-за перехода области в "красную зону" карантина.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет RegioNews.
С 7 марта в Житомирской области остановили движение поездов Коростень - Винница - Коростень и Коростень - Житомир.
Также, с этой же даты запрещено останавливаться в пределах области четырех поездов:
-
Киев - Жмеринка на станциях: Попельня, Бровки, Чернорудка;
-
Жмеринка - Киев на станции: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
-
Киев - Ровно на станциях: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
-
Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" назвали условие, при котором в "красных зон" могут запустить новые спецрейсы.