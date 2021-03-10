Кабмин утвердил увольнение замглавы Нацслужбы здоровья
Сегодня, 10 марта Кабинет Министров на заседании поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя председателя Нацслужбы здоровья по собственному желанию.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает RegioNews.
Правительство поддержало увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию. Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферу деятельности, которая всегда ей была близка по специальности", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Оксана Мовчан работала советником председателя Нацслужбы здоровья по стратегии и развитию организации с августа 2019 года, когда ведомство было создано.
В декабре 2019 года Кабинет Министров возложил на нее временное исполнение обязанностей председателя НСЗУ. Эти обязанности она выполняла до 30 августа 2020 года.
Напомним, 2 марта от коронавируса вакцинировался глава Нацслужбы здоровья.