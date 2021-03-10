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10 марта 2021, 17:25 19

Кабмин утвердил увольнение замглавы Нацслужбы здоровья

10 марта 2021, 17:25 19
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Оксана Мовчан до 30 августа 2020 года исполняла обязанности председателя НСЗУ
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Сегодня, 10 марта Кабинет Министров на заседании поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя председателя Нацслужбы здоровья по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает RegioNews.

Правительство поддержало увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию. Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферу деятельности, которая всегда ей была близка по специальности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Оксана Мовчан работала советником председателя Нацслужбы здоровья по стратегии и развитию организации с августа 2019 года, когда ведомство было создано.

В декабре 2019 года Кабинет Министров возложил на нее временное исполнение обязанностей председателя НСЗУ. Эти обязанности она выполняла до 30 августа 2020 года.

Напомним, 2 марта от коронавируса вакцинировался глава Нацслужбы здоровья.

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