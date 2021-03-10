Кабмин утвердил увольнение замглавы Нацслужбы здоровья

Оксана Мовчан до 30 августа 2020 года исполняла обязанности председателя НСЗУ

Оксана Мовчан до 30 августа 2020 года исполняла обязанности председателя НСЗУ

Сегодня, 10 марта Кабинет Министров на заседании поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя председателя Нацслужбы здоровья по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает RegioNews.

Правительство поддержало увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию. Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферу деятельности, которая всегда ей была близка по специальности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Оксана Мовчан работала советником председателя Нацслужбы здоровья по стратегии и развитию организации с августа 2019 года, когда ведомство было создано.

В декабре 2019 года Кабинет Министров возложил на нее временное исполнение обязанностей председателя НСЗУ. Эти обязанности она выполняла до 30 августа 2020 года.

Напомним, 2 марта от коронавируса вакцинировался глава Нацслужбы здоровья.