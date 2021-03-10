Кабмин передал на приватизацию еще восемь предприятий
Предприятия было передано в сферу управления Фонда государственного имущества
Предприятия было передано в сферу управления Фонда государственного имущества
Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.
Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube, пишет RegioNews.
В соответствии с постановлением, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:
- Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
- Государственное предприятие "Полупановский карьер"
- Государственное предприятие "Держинформаналитика"
- Государственное учреждение "Партнерский фонд"
- Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"
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