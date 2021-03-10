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10 марта 2021, 14:50 3

Кабмин передал на приватизацию еще восемь предприятий

10 марта 2021, 14:50 3
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Предприятия было передано в сферу управления Фонда государственного имущества
Предприятия было передано в сферу управления Фонда государственного имущества
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.

Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube, пишет RegioNews.

В соответствии с постановлением, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:

  • Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
  • Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
  • Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
  • Государственное предприятие "Полупановский карьер"
  • Государственное предприятие "Держинформаналитика"
  • Государственное учреждение "Партнерский фонд"
  • Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"

Ранее в Минэкономики рассказали, сколько денег поступило в госбюджет от продажи спиртзаводов.

Кабмин Украина власть правительство предприятие

 
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