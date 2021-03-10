Правительство согласовало назначение заместителей глав Закарпатской и Запорожской ОГА
Ранее Кабмин согласовал заместителя председателя Черниговской ОГА
Ранее Кабмин согласовал заместителя председателя Черниговской ОГА
Кабинет министров во время заседания согласовал ряд кадровых назначений.
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, пишет RegioNews.
Так, по его словам, заместителем председателя Закарпатской ОГА министры согласовали кандидатуру Пацкана Александра Михайловича.
Было согласовано и кандидатуру Шустова Владимира Владимировича на должность первого заместителя Запорожской ОГА.
Также было согласовано назначение Баздуганова Олега Сергеевича - первым заместителем председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
Напомним, 3 марта Кабмином было согласовано заместителя главы Черниговской ОГА.
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