Правительство согласовало назначение заместителей глав Закарпатской и Запорожской ОГА

09 марта 2021

Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"

Андрей Балога - сын известного на всю Украину политика из Закарпатья Виктора Балоги - следующие пять лет будет возглавлять Мукачевскую городскую ОТГ, в которую сейчас, кроме Мукачево, входят еще 17 на...