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10 марта 2021, 13:56 535

Правительство согласовало назначение заместителей глав Закарпатской и Запорожской ОГА

10 марта 2021, 13:56 535
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Ранее Кабмин согласовал заместителя председателя Черниговской ОГА
Сайт КМУ
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Кабинет министров во время заседания согласовал ряд кадровых назначений.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, пишет RegioNews.

Так, по его словам, заместителем председателя Закарпатской ОГА министры согласовали кандидатуру Пацкана Александра Михайловича.

Было согласовано и кандидатуру Шустова Владимира Владимировича на должность первого заместителя Запорожской ОГА.

Также было согласовано назначение Баздуганова Олега Сергеевича - первым заместителем председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Напомним, 3 марта Кабмином было согласовано заместителя главы Черниговской ОГА.

Кабмин Украина министр Министерство правительство

 
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