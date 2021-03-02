От коронавируса вакцинировался глава Нацслужбы здоровья
Во вторник, 2 марта, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали неиспользованной дозой вакцины CoviShield.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Facebook, пишет RegioNews.
По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформирована мобильная команда, которая вакцинирует людей от коронавируса.
"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.
По словам Виленского во флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные, то их утилизируют.
"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил он.
Вакцинація від COVID-19 очільника НСЗУ Андрія Віленського
Очільник НСЗУ Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 у рамках публічної кампанії з вакцинації. "Ми зараз знаходимося у Київській міській клінічній лікарні №1 Тут сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від COVID-19. Зараз я також планую отримати вакцину у рамках публічної кампанії з вакцинації. Це вакцина - AstraZeneca (CoviShield) - вона офіційно зареєстрована в Україні, має доведену ефективність і дозволена для екстреного використання в світі та в Україні. Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися та записатися у чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий ніж ризики. А від темпів вакцинації у нашій країні залежить здоров’я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей з бюджету держава витратить на подолання пандемії. Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди. У флаконі міститься 10 доз вакцини, якщо залишаються невикористані, їх утилізують. Тому є сенс записатися у чергу на вакцинацію навіть якщо ви не входите у ті групи населення, яких вакцинуватимуть у першу, другу чи третю чергу”.Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 2, 2021
Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.
Также сегодня главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.