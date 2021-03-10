Кабмін затвердив звільнення заступниці голови Нацслужби здоров'я

Оксана Мовчан до 30 серпня 2020 року виконувала обов'язки голови НСЗУ

Оксана Мовчан до 30 серпня 2020 року виконувала обов'язки голови НСЗУ

Сьогодні, 10 березня Кабінет Міністрів під час засідання підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови Нацслужби здоров’я за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужбі НСЗУ, передає RegioNews.

Уряд підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням. Оксана Мовчан прийняла рішення повернутися в інвестиційну сферу діяльності, яка завжди їй була близька за фахом”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Оксана Мовчан працювала радником голови Нацслужби здоров'я із стратегії і розвитку організації із серпня 2019 року, коли відомство було створене.

У грудні 2019 року Кабінет Міністрів поклав на неї тимчасове виконання обов'язків голови НСЗУ. Ці обов'язки вона виконувала до 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо, 2 березня від коронавірусу вакцинувався глава Нацслужби здоров'я.