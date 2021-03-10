Кабмін затвердив звільнення заступниці голови Нацслужби здоров'я
Сьогодні, 10 березня Кабінет Міністрів під час засідання підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови Нацслужби здоров’я за власним бажанням.
Про це повідомляє пресслужбі НСЗУ, передає RegioNews.
Уряд підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням. Оксана Мовчан прийняла рішення повернутися в інвестиційну сферу діяльності, яка завжди їй була близька за фахом”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що Оксана Мовчан працювала радником голови Нацслужби здоров'я із стратегії і розвитку організації із серпня 2019 року, коли відомство було створене.
У грудні 2019 року Кабінет Міністрів поклав на неї тимчасове виконання обов'язків голови НСЗУ. Ці обов'язки вона виконувала до 30 серпня 2020 року.
Нагадаємо, 2 березня від коронавірусу вакцинувався глава Нацслужби здоров'я.