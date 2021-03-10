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10 березня 2021, 17:25 14

Кабмін затвердив звільнення заступниці голови Нацслужби здоров'я

10 березня 2021, 17:25 14
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Оксана Мовчан до 30 серпня 2020 року виконувала обов'язки голови НСЗУ
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Сьогодні, 10 березня Кабінет Міністрів під час засідання підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови Нацслужби здоров’я за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужбі НСЗУ, передає RegioNews.

Уряд підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням. Оксана Мовчан прийняла рішення повернутися в інвестиційну сферу діяльності, яка завжди їй була близька за фахом”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Оксана Мовчан працювала радником голови Нацслужби здоров'я із стратегії і розвитку організації із серпня 2019 року, коли відомство було створене.

У грудні 2019 року Кабінет Міністрів поклав на неї тимчасове виконання обов'язків голови НСЗУ. Ці обов'язки вона виконувала до 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо, 2 березня від коронавірусу вакцинувався глава Нацслужби здоров'я.

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