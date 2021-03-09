Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"

Андрей Балога - сын известного на всю Украину политика из Закарпатья Виктора Балоги - следующие пять лет будет возглавлять Мукачевскую городскую ОТГ, в которую сейчас, кроме Мукачево, входят еще 17 населенных пунктов

Андрей Балога - сын известного на всю Украину политика из Закарпатья Виктора Балоги - следующие пять лет будет возглавлять Мукачевскую городскую ОТГ, в которую сейчас, кроме Мукачево, входят еще 17 населенных пунктов

Легкую победу Андрею Балоге эксперты не прочили: вспоминали скандал с участием его отца на выборах в Верховную Раду в 2019 году, размышляли над тем, насколько ненавистным в Мукачево является "балоговский клан", прогнозировали сильных оппонентов, предостерегали от серьезной оппозиции в горсовете. Но случилось не так... Очевидно, Балога-сын серьезно настроен "окапываться" в собственной политической нише и иметь собственную политическую позицию, которая бы не отождествлялась с именем Балоги-отца. Мол: спасибо, что подтолкнул, но дальше я сам.

Когда большинство – не проблема

Андрей Балога одержал на выборах городского головы Мукачево безоговорочную победу уже в первом туре с результатом 66,88%, что значительно превысило 54% на выборах 2015 года. За 38 кресел в Мукачевском городском совете боролись кандидаты десяти политических сил, места в сессионном зале заняли представители восьми. "Команда Андрія Балоги" имеет больше всего мандатов – 11, "Слуга народа" - 5, "Батьківщина", "За майбутнє", ОПЗЖ и "Рідне Закарпаття" - по 4, "ЄС" и "КМКС" – по 3. "Наш край" и "Сила і честь", на которые рассчитывали оппоненты Балоги, остались за бортом.

В совете прошлого созыва Балога практически всегда имел поддержку Партии венгров "КМКС" и "Батьківщини", ситуативное большинство формировалась и с представителями других партий. Нынешний совет, несмотря на обновление почти на 70%, также не имеет проблем с большинством (по крайней мере, на это указывают первые сессионные заседания).

"Команду Андрія Балоги" традиционно поддерживают венгры. Пока без проблем голосуют "за" представители партий "За майбутнє" и "Батьківщини". И если о лояльности к мэру первой еще во время предвыборной гонки заявлял ее глава областного отделения Василий Иванчо, то с лидерами второй – в частности, с известным соперником Балоги-старшего Михаилом Ланьо – очевидно, что велись серьезные переговоры. Это сотрудничество пока ситуативное, и от обеих сторон зависит, как будет развиваться дальше. Одним словом, 22 устойчивых "штыка" плюс 4 почти устойчивые у Балоги-младшего есть.

Партии партиями, а нам здесь жить

В отличие от городского головы Ужгорода Богдана Андриива, который через определенные политические договоренности вынужден был существенно обновить команду, Андрей Балога о новых назначениях особенно не беспокоился – его кандидатуры на руководящие должности без проблем набрали необходимое количество голосов.

Так, первым заместителем мэра Мукачево выбрали Ростислава Федива. Это уже вторая его каденция на этой должности – занимает ее с ноября 2015 года. Экономист по специальности успел поработать страховщиком, побыть частным предпринимателем, порулить управлением экономики Мукачевского горисполкома и Бассейновым управлением водных ресурсов реки Тиса. Политическая биография также имеет несколько пунктов: Федив избирался депутатом не только Мукачевского горсовета, а и Закарпатского облсовета от "Єдиного центру" Виктора Балоги. Одним словом, человек свой до самой кости. С заместителями также проблем не было. Депутаты проголосовали за Эдуарда Барчия, который уже работал на этой должности в совете прошлого созыва, и новенькую Викторию Иванчо. Не возникло недоразумений и при избрании управляющего делами исполкома. Им стал один из давних юристов в команде Балог Александр Лендел.

Одним словом, не было бы ничего интересного и непредсказуемого, если бы не избрание нового секретаря горсовета. Выдвинутая мэром для тайного голосования кандидатура сначала потрясла многих. Депутаты голосовали за 23-летнюю депутатку от ОПЗЖ, юриста Яну Чубирко, известную пока лишь тем, что она является дочерью главы областной организации ОПЗЖ Ивана Чубирко - далеко не последнего на Закарпатье политика, давнего соратника и ярого защитника Виктора Медведчука (Яна, кстати, успела поработать его помощницей-консультанткой).

Иван Чубирко всегда был оппонентом Виктора Балоги, а в 2015 году даже соперничал с Андреем Балогой за кресло мукачевского градоначальника. Но, проиграв, в позу не стал, а наоборот: с того времени они с Балогой больше сотрудничают, чем конфликтуют. В прошлом году свою кандидатуру на должность мэра Мукачева Чубирко не выдвигал и палки в колеса предвыборной телеги Балоги не вставлял. Одним словом, многие увидели в назначении дочери Яны секретарем горсовета своеобразный реверанс Балог в сторону ОПЗЖ и за лояльность в Мукачево, и с прицелом на дружбу в Закарпатском областном совете. В конце концов, за Яну Чубирко проголосовали 25 из 38-ми депутатов горсовета.

И об оппозиции

Оппозиционеры, а именно "СН", "РЗ" и "ЄС", своими 12 голосами повлиять на принятие решений пока не могут. Правда, на первой сессии "против" они не голосовали: практически все представители этих политсил "воздерживались" ("против" давил только глава фракции "ЄС"). Позицию "СН" и "РЗ" объяснил руководитель фракции "слуг" Руслан Ткачук. Он считает, что решения, принятые на сессии, являются незаконными и должны быть обжалованы в суде.

"Депутаты из фракции "Слуга народа" а также коллеги из фракции "Рідне Закарпаття" приняли единогласное решение – не участвовать в сомнительных голосованиях за секретаря совета и воздержались при голосовании за другие вопросы повестки дня. Более того, сейчас размышляем над тем, чтобы обжаловать решения, незаконно принятые на сессии. Мы не собираемся быть соучастниками тех преступлений, которые допускает лояльное к мэру большинство", - прокомментировал Ткачук. Но на принятие дальнейших решений сессионных заседаний оппозиционеры также влияния не имели.

Сможет ли оппозиция дальше не просто легонько щекотать, а изрядно трясти нервами Андрея Балоги? Специалисты пока молчат. Для обеих политсил – это такой себе вопрос чести: после провальных результатов представителей "Слуги народа" и "Рідного Закарпаття" на выборах мэра Мукачево и на выборах в горсовет, не время расслабляться. Вряд ли, к примеру, нардеп Василий Петевка (один из лидеров "РЗ"), родственник, но уже не соратник Балог, который имеет в Мукачево и районе немалую территорию влияния, может смириться с поражением. Впрочем, чтобы противостоять команде Балоги, "рідним" надо договариваться не только со "слугами".

В подконтрольных оппозиции СМИ понемногу начались нападки на деятельность, то бишь бездействие мэра Балоги – такая себе разведка и прежде всего для изучения реакции жителей Мукачевской ОТГ. Дальше, конечно, будет больше, но градоначальнику надо допустить очень серьезные ошибки, чтобы потерять благосклонность жителей громады. Пока же уровень доверия к нему высок, и Балога имеет все шансы не только укрепить позиции, но и стать "долгоиграющим" мэром.