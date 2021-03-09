Почти 10 областей Украины близки к красному уровню, - Шмыгаль

Количество госпитализаций больных коронавирусом увеличилось

Количество госпитализаций больных коронавирусом увеличилось

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Почти 10 областей Украины в настоящее время находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Президента Зеленского, передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Главы государства.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом – почти 21 тысяча против 17 600. На сегодня занято 29 573 коек. В целом под COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тысяч обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства.

В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню, — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, сообщается, что на совещании в Министерстве здравоохранения сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье. Также глава Минздрава Максим Степанов добавил, что и впредь активно проводит переговоры относительно получения Украиной вакцин от COVID-19.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве обновили карантинные зоны: четыре области в "красной". Киев попал в "оранжевую" зону.