Оборудка на 2 миллиарда: СБУ остановила списание судов Дунайского пароходства
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконную схему по отчуждению имущества "Украинского Дунайского пароходства", которую пытался осуществить топменеджмент компании.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Сделка была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
В СБУ уточнили, что организаторы схемы сознательно подали в профильное Министерство документы о нулевой стоимости 455 единиц флота. В случае согласования документов, они могли бы самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.
По информации спецслужбы, злоумышленники могли нанести ущерб более чем на 2 млрд грн.
Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства. Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки", - добавили в СБУ.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства, договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств, документы о создании оффшорных компаний и финансовую отчетность.
Также СБУ обнаружила у злоумышленников большую сумму наличности в иностранной валюте. Открыто дело по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, а также по статье "государственная измена".
Напомним, ранее СБУ остановила вывоз корабельного оборудования в оккупированный Крым.