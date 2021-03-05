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05 марта 2021, 15:08 121

Оборудка на 2 миллиарда: СБУ остановила списание судов Дунайского пароходства

05 марта 2021, 15:08 121
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Организаторы схемы планировали вывести из собственности государства 455 единиц флота
Организаторы схемы планировали вывести из собственности государства 455 единиц флота
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконную схему по отчуждению имущества "Украинского Дунайского пароходства", которую пытался осуществить топменеджмент компании.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Сделка была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что организаторы схемы сознательно подали в профильное Министерство документы о нулевой стоимости 455 единиц флота. В случае согласования документов, они могли бы самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.

По информации спецслужбы, злоумышленники могли нанести ущерб более чем на 2 млрд грн.

Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства. Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки", - добавили в СБУ.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства, договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств, документы о создании оффшорных компаний и финансовую отчетность.

Также СБУ обнаружила у злоумышленников большую сумму наличности в иностранной валюте. Открыто дело по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, а также по статье "государственная измена".

Напомним, ранее СБУ остановила вывоз корабельного оборудования в оккупированный Крым.

Одесса СБУ Схемы уголовное дело коррупция Одесская область

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