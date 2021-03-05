Стерненко снова увезли в СИЗО
Суд оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов Стерненко об освобождении его из-под стражи
Об этом сообщает Telegram-канал STERNENKO, передает RegioNews.
Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи суд рассматривать не будет.
Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня НЕ БЫЛ в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО. Стерненко Шредингера, - говорится в сообщении.
Добавляется, что пока адвокаты ждали на рассмотрение ходатайства, Сергея без предупреждения увезли в СИЗО.
Как сообщалось, сегодня Стерненко освободили из-под стражи в зале суда из-за поданной им апелляции. Сегодня суд рассматривает другое дело Стерненко - о превышении пределов самообороны.
Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
в Тот же день под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.