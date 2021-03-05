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05 марта 2021, 16:57 44

Стерненко снова увезли в СИЗО

05 марта 2021, 16:57 44
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Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи оставлено без рассмотрения
Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи оставлено без рассмотрения
Фото из открытых источников
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Суд оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов Стерненко об освобождении его из-под стражи

Об этом сообщает Telegram-канал STERNENKO, передает RegioNews.

Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи суд рассматривать не будет.

Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня НЕ БЫЛ в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО. Стерненко Шредингера, - говорится в сообщении.

Добавляется, что пока адвокаты ждали на рассмотрение ходатайства, Сергея без предупреждения увезли в СИЗО.

Как сообщалось, сегодня Стерненко освободили из-под стражи в зале суда из-за поданной им апелляции. Сегодня суд рассматривает другое дело Стерненко - о превышении пределов самообороны.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

в Тот же день под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

27 февраля снова на Банковой проходил митинг в поддержку активиста Стерненко. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

суд Одесса СИЗО судья Сергей Стерненко

 
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