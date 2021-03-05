Депутаты Тернопольского горсовета поддержали обращение к Зеленскому об освобождении Стерненко

Решение приняли 42 депутата

Решение приняли 42 депутата

Фото: suspilne

Сегодня, 5 марта, на четвертой сессии Тернопольского городского совета депутаты проголосовали за обращение к центральной власти относительно освобождения заключенного активиста Сергея Стерненка.

Как передает RegioNews, об этом информирует "Суспильне".

Депутаты Тернопольского городского совета проголосовали за обращение к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру освободить общественного активиста Сергея Стерненко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.