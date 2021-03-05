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05 марта 2021, 13:59 40

Депутаты Тернопольского горсовета поддержали обращение к Зеленскому об освобождении Стерненко

05 марта 2021, 13:59 40
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Решение приняли 42 депутата
Решение приняли 42 депутата
Фото: suspilne
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Сегодня, 5 марта, на четвертой сессии Тернопольского городского совета депутаты проголосовали за обращение к центральной власти относительно освобождения заключенного активиста Сергея Стерненка.

Как передает RegioNews, об этом информирует "Суспильне".

Депутаты Тернопольского городского совета проголосовали за обращение к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру освободить общественного активиста Сергея Стерненко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.

президент Сергей Стерненко активисты Тернопольская область депутаты

 
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