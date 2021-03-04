Мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире
Ему сделали укол "остаточной дозой" вакцины CoviShield
Ему сделали укол "остаточной дозой" вакцины CoviShield
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня, 4 марта, вакцинировался от коронавируса в Центральной городской клинической больнице.
Видео вакцинации он разместил у себя в Facebook, пишет RegioNews.
Не слушайте ничего лишнего по интернету или средствах массовой информации... Надо понимать, что вакцинация - один из самых эффективных методов борьбы с коронавирусом сейчас. Надеюсь, вакцины будет достаточно", - рассказал Руслан Марцинкив.
Напомним, в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин, также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных.
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