Степанов назвал две области, которые скоро могут "покраснеть"

Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии

Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии

Фото: Минздрав

Житомирская и Винницкая области находятся на грани попадания в "красную карантинную зону" из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, передает RegioNews.

"Ситуация напряженная. На сегодня три области уже находятся в "красной зоне" карантина — Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На грани "красной зоны" находятся Ровенская и Винницкая области", — заявил чиновник.

Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук подтвердил наличие в Украине британского штамма коронавируса. По словам министра, британский штамм "опаснее европейский штамм, высокая скорость передачи, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина".

Степанов добавил, что в Министерстве охраны здоровья прогнозируют рост числа заражений коронавирусом до конца эпидсезона — ориентировочно до конца апреля.

Напомним, в Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.