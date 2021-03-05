15:36  05 марта
В Сумах из-за "оранжевой" зоны запретили проведение массовых мероприятий
12:57  05 марта
Нардепы провалили закон о назначении и.о. глав горадминистраций
08:11  05 марта
"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков
UA | RU
UA | RU
05 марта 2021, 13:55 359

Карантин в Украине: Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне

05 марта 2021, 13:55 359
Читайте також українською мовою
На территории региона начнут действовать более строгие ограничения
На территории региона начнут действовать более строгие ограничения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 5 марта уровень госпитализации пациентов с COVID-19 превышен в семи регионах, Хмельницкая область перешла в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, по-прежнему остаются в "красной" зоне. Там высокий коэффициент обнаружения новых случаев заболевания и уровень госпитализаций пациентов.

В "оранжевой" зоне, по данным Минздрава, находятся Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Причем Хмельницкая область стала "оранжевой" сегодня, 5 марта. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Показатель госпитализации превышен в семи регионах: в Ивано-Франковской области (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.

Эпидемиологический порог превышен также в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%) областях.

Напомним, в Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень COVID-опасности.

коронавирус карантин Хмельницкая область Минздрав область оранжевая зона

На Закарпатье нужно ввести "красную" зону карантина - ОГА
05 марта 2021, 12:53
Эпидситуация на Львовщине ухудшается - главный медик области
05 марта 2021, 12:51
В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием ослабить карантин
05 марта 2021, 12:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram