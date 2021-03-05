Карантин в Украине: Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне

На территории региона начнут действовать более строгие ограничения

На территории региона начнут действовать более строгие ограничения

Фото: из открытых источников

По состоянию на 5 марта уровень госпитализации пациентов с COVID-19 превышен в семи регионах, Хмельницкая область перешла в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, по-прежнему остаются в "красной" зоне. Там высокий коэффициент обнаружения новых случаев заболевания и уровень госпитализаций пациентов.

В "оранжевой" зоне, по данным Минздрава, находятся Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Причем Хмельницкая область стала "оранжевой" сегодня, 5 марта. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Показатель госпитализации превышен в семи регионах: в Ивано-Франковской области (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.

Эпидемиологический порог превышен также в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%) областях.

Напомним, в Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень COVID-опасности.