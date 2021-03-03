Адвокаты Стерненко говорят о новых деталях дела: обратились к правоохранителям

Утверждают, что второго осужденного заставляют давать показания, а подпись потерпевшего - поддельная

Утверждают, что второго осужденного заставляют давать показания, а подпись потерпевшего - поддельная

Фото из открытых источников

Адвокаты активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения, заявили о новых деталях дела - в отношении второго осужденного Руслана Демчука и подписи потерпевшего на документах.

Об этом говорится в сообщениях на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляет интересы заключенных, передает RegioNews.

Адвокаты Сергея Стерненко сообщили, что подали в Государственное бюро расследований заявление относительно подписей потерпевшего Сергея Щербича.

Юристы опубликовали скрины четырех документов, на которых, как утверждают адвокаты, "стоит подпись потерпевшего". Вопросы у юристов вызвал четвертый документ - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего, где, по их заявлению, подпись "существенно отличается от первых трех".

Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. И это – серьезное основание считать, что в деле, по которому осудили нашего клиента, имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции. Именно поэтому адвокаты нашей компании уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, - говорится в заявлении адвокатов.

Юристы планируют инициировать изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу.

В другом заявлении юридической компании говорится о втором осужденном по делу - Руслане Демчуке.

В заявлении указано, что Руслан Демчук лично сообщил, что в Одесском СИЗО, где он находится после приговора, его посетили "неустановленные лица". Речь идет о том, что эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко.

Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении по ч. 1 ст. 373 УК Украины – принуждение давать показания, - добавили в юркомпании.

Юристы говорят, что направят необходимые запросы и ходатайства для установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц".

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.