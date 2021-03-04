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04 марта 2021, 15:52 5

Заместитель Черновицкого городского головы в реанимации с коронавирусом

04 марта 2021, 15:52 5
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Чиновник нуждается в кислородной дотации
Чиновник нуждается в кислородной дотации
Фото promin.cv.ua
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Заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк находится в реанимации больницы с коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В городском совете сообщили, что чиновник лечится в областной больнице.

Он попал в стационар, потому что нуждается в кислородной дотации из-за поражения легких.

Чиновник подтвердил, что находится на лечении в реанимации.

Как сообщалось, "красная" зона: с 1 марта Черновицкая область усилила карантин. На территории области ввели максимальные ограничения.

Черновцы горсовет COVID-19 коронавирус Чиновник больницы

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