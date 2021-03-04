Заместитель Черновицкого городского головы в реанимации с коронавирусом

Чиновник нуждается в кислородной дотации

Чиновник нуждается в кислородной дотации

Фото promin.cv.ua

Заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк находится в реанимации больницы с коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В городском совете сообщили, что чиновник лечится в областной больнице.

Он попал в стационар, потому что нуждается в кислородной дотации из-за поражения легких.

Чиновник подтвердил, что находится на лечении в реанимации.

Как сообщалось, "красная" зона: с 1 марта Черновицкая область усилила карантин. На территории области ввели максимальные ограничения.