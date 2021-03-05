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05 марта 2021, 10:23 411

В Житомире разоблачили организаторов подпольного игорного бизнеса

05 марта 2021, 10:23 411
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В состав группы входили шестеро жителей областного центра
В состав группы входили шестеро жителей областного центра
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины заблокировала в Житомире деятельность группировки, которое создало сеть подпольных игорных заведений.

Как передает RegioNews со ссылкой на сообщения пресс-центра СБУ, правоохранители проверяют информацию об использовании части полученной "прибыли" для финансирования терроризма.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили шестеро жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц.

В игорные заведения клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации "постоянных" посетителей.

По оперативной информации, ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученных доходов" они использовали подконтрольные коммерческие структуры.

Во время обысков по адресам подпольных заведений и по местам жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили: 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности, системных блоков компьютеров; сетевое оборудование; банковские карточки и печати подконтрольных фирм, вовлеченных в теневых схем; "черную" бухгалтерию и клиентскую базу; деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ подозревает в миллионных растратах руководство "Житомиртеплокоммунэнерго".

коронавирус Украина СБУ криминальное дело Житомирская область

 
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