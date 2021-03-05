За сутки в Украине вакцинировали почти 3 тысячи человек
Всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек
Всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек
В течение 4 марта в Украине от коронавируса вакциной AstraZeneca производства Serum Institute India получили прививки 2913 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (244 прививки).
С начала кампании первой дозой вакцины было привито 12 481 человека", - говорится в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 210 прививок;
- Волынская область - 60 прививок;
- Днепропетровская область - 280 прививок;
- Донецкая область - 270 прививок;
- Житомирская область - 70 прививок;
- Закарпатская область - 80 прививок;
- Запорожская область - 50 прививок;
- Ивано-Франковская область - 99 прививок;
- Киевская область - 160 прививок;
- Кировоградская область - 90 прививок;
- Луганская область - 147 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- м. Киев - 80 прививок;
- Николаевская область - 210 прививок;
- Одесская область - 140 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 70 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 230 прививок;
- Харьковская область - 100 прививок;
- Херсонская область - 70 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черкасская область - 70 прививок;
- Черновицкая область - 17 прививок;
- Черниговская область - 80 прививок.
Напомним, в Украине за 4 марта COVID-19 обнаружили у 10 155 человек, зафиксировано 172 смертельных случаев.
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