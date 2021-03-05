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05 марта 2021, 10:16 4

За сутки в Украине вакцинировали почти 3 тысячи человек

05 марта 2021, 10:16 4
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Всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек
Всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек
Фото: из открытых источников
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В течение 4 марта в Украине от коронавируса вакциной AstraZeneca производства Serum Institute India получили прививки 2913 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (244 прививки).

С начала кампании первой дозой вакцины было привито 12 481 человека", - говорится в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 210 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 280 прививок;
  • Донецкая область - 270 прививок;
  • Житомирская область - 70 прививок;
  • Закарпатская область - 80 прививок;
  • Запорожская область - 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 99 прививок;
  • Киевская область - 160 прививок;
  • Кировоградская область - 90 прививок;
  • Луганская область - 147 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • м. Киев - 80 прививок;
  • Николаевская область - 210 прививок;
  • Одесская область - 140 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 70 прививок;
  • Сумская область - 70 прививок;
  • Тернопольская область - 230 прививок;
  • Харьковская область - 100 прививок;
  • Херсонская область - 70 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черкасская область - 70 прививок;
  • Черновицкая область - 17 прививок;
  • Черниговская область - 80 прививок.

Напомним, в Украине за 4 марта COVID-19 обнаружили у 10 155 человек, зафиксировано 172 смертельных случаев.

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