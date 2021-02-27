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27 февраля 2021, 11:42 351

"Красная" зона: с 1 марта Черновицкая область ужесточает карантин

27 февраля 2021, 11:42 351
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На территории области введут максимальные ограничения
На территории области введут максимальные ограничения
Фото: из открытых источников
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Начиная с 1 марта Черновицкая область официально войдет в "красную" зону адаптивного карантина, из-за чего на территории области будут введены максимальные ограничения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, комиссия решила установить с 00:00 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На территории Черновицкой области вводятся ограничительные мероприятия, предусмотренные для этого уровня.

С понедельника в "красной зоне" запрещена работа:

  • кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;
  • учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;
  • развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проведение массовых мероприятий.

Напомним, основанием для введения "красного" уровня есть:

  • уровень госпитализаций в течение последних 3 дней в 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Напомним, на Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры.

Также Ляшко назвал условие, когда Черновицкая область может попасть в "красную" зону.

коронавирус карантин красная зона Ограничение Черновицкая область

 
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