"Красная" зона: с 1 марта Черновицкая область ужесточает карантин

На территории области введут максимальные ограничения

На территории области введут максимальные ограничения

Фото: из открытых источников

Начиная с 1 марта Черновицкая область официально войдет в "красную" зону адаптивного карантина, из-за чего на территории области будут введены максимальные ограничения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, комиссия решила установить с 00:00 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На территории Черновицкой области вводятся ограничительные мероприятия, предусмотренные для этого уровня.

С понедельника в "красной зоне" запрещена работа:

кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;

учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;

развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проведение массовых мероприятий.

Напомним, основанием для введения "красного" уровня есть:

уровень госпитализаций в течение последних 3 дней в 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Напомним, на Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры.

Также Ляшко назвал условие, когда Черновицкая область может попасть в "красную" зону.