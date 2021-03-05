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05 марта 2021, 11:10 9

Стало известно, сколько украинцев уже записались на COVID-вакцинацию

05 марта 2021, 11:10 9
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Запись можно осуществить онлайн
Запись можно осуществить онлайн
Рixabay
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На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"Запись в очередь онлайн вакцинации без очереди по две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. По состоянию на сегодня на вакцинацию записались 127 тысяч 628 человек", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина Максим Степанов вакцинация

 
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