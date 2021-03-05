Стало известно, сколько украинцев уже записались на COVID-вакцинацию
Запись можно осуществить онлайн
Запись можно осуществить онлайн
На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.
"Запись в очередь онлайн вакцинации без очереди по две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. По состоянию на сегодня на вакцинацию записались 127 тысяч 628 человек", - заявил глава Минздрава.
Напомним, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19.
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