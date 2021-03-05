Стало известно, сколько украинцев уже записались на COVID-вакцинацию

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"Запись в очередь онлайн вакцинации без очереди по две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. По состоянию на сегодня на вакцинацию записались 127 тысяч 628 человек", - заявил глава Минздрава.