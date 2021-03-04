Год правительства Шмыгаля: Настоящим главой МИД является Андрей Ермак

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

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Глава Офиса президента во внешней политике «подменил собой» не только профильного вицепремьера и руководителя МИД, но и самого Зеленского.

Об этом говорится в материале "Внешняя политика: почему никто не знает вицепремьера Стефанишину" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Издание анализирует реализацию внешней политики и курса государства на обретение членства в ЕС и НАТО еще от начала президентства Зеленского. Уже тогда отношения Украины с Западом (как, кстати, и с Россией) пытался монополизировать "скромный президентский помощник Андрей Ермак. А с тех пор, как он занял пост руководителя ОП вместо Андрея Богдана – это ему удалось и подавно.

Ермак никогда не скрывал, что является сторонником "нетрадиционной дипломатии" и считал, что большинства результатов, которых добивается Украина на международной арене, можно было бы достичь через дружбу и неформальные договоренности с зарубежными политиками. Именно из-за этих разногласий в подходах к дипломатии он лишился главы МИД Вадима Пристайко (сначала сделав его вицепремьером, впоследствии отправив в отставку, а затем в Британию послом). Вместо Пристайко главой МИД назначили Дмитрия Кулебу, а вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Ольгу Стефантшину. Но роль им отведена не слишком заметная, и это Ермак неоднократно подчеркивал, приобщаясь к встречам с послами стран Большой семерки, главой представительства ЕС в Украине.

Фактически на этих встречах Ермак подменял собой не только Стефанишину или Кулебу, но и самого Зеленского. И послы вынуждены это терпеть, констатирует издание.

Также авторы исследования отмечают, что умаление роли МИД и профильного вицепремьера происходит и другим способом: через повышение роли Алексея Арестовича, которого Ермак продвинул на должность спикера делегации Украины в ТКГ и еще и назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Вместе с тем, отмечается, что после инаугурации президента США Джо Байдена в этой расстановке сил в осуществлении внешней политики Украины несколько сместились акценты. Причин этому есть несколько. Одна из них – то, что для новой власти в США "нетрадиционные подходы к дипломатии", которых придерживается Ермак, являются неприемлемыми. Вторая – Ермак слишком тесно погрузился в дипломатию с предыдущей администрацией Дональда Трампа, что не может не вызывать настороженности у нового хозяина Белого дома. Поэтому приходится возвращаться к "традиционным подходам" и повышать роль украинского внешнеполитического ведомства.

Однако в целом внешняя политика и далее формируется в ОП. А МИД на самом деле лишь добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, утверждают аналитики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров, по мнению авторов исследования RegioNews, стал подразделением Офиса президента.

Напомним, что мы в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвели итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции”.