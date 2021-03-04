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04 марта 2021, 13:50 21

Год правительства Шмыгаля: Настоящим главой МИД является Андрей Ермак

04 марта 2021, 13:50 21
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Глава Офиса президента во внешней политике «подменил собой» не только профильного вицепремьера и руководителя МИД, но и самого Зеленского.

Об этом говорится в материале "Внешняя политика: почему никто не знает вицепремьера Стефанишину" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Издание анализирует реализацию внешней политики и курса государства на обретение членства в ЕС и НАТО еще от начала президентства Зеленского. Уже тогда отношения Украины с Западом (как, кстати, и с Россией) пытался монополизировать "скромный президентский помощник Андрей Ермак. А с тех пор, как он занял пост руководителя ОП вместо Андрея Богдана – это ему удалось и подавно.

Ермак никогда не скрывал, что является сторонником "нетрадиционной дипломатии" и считал, что большинства результатов, которых добивается Украина на международной арене, можно было бы достичь через дружбу и неформальные договоренности с зарубежными политиками. Именно из-за этих разногласий в подходах к дипломатии он лишился главы МИД Вадима Пристайко (сначала сделав его вицепремьером, впоследствии отправив в отставку, а затем в Британию послом). Вместо Пристайко главой МИД назначили Дмитрия Кулебу, а вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Ольгу Стефантшину. Но роль им отведена не слишком заметная, и это Ермак неоднократно подчеркивал, приобщаясь к встречам с послами стран Большой семерки, главой представительства ЕС в Украине.

Фактически на этих встречах Ермак подменял собой не только Стефанишину или Кулебу, но и самого Зеленского. И послы вынуждены это терпеть, констатирует издание.

Также авторы исследования отмечают, что умаление роли МИД и профильного вицепремьера происходит и другим способом: через повышение роли Алексея Арестовича, которого Ермак продвинул на должность спикера делегации Украины в ТКГ и еще и назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Вместе с тем, отмечается, что после инаугурации президента США Джо Байдена в этой расстановке сил в осуществлении внешней политики Украины несколько сместились акценты. Причин этому есть несколько. Одна из них – то, что для новой власти в США "нетрадиционные подходы к дипломатии", которых придерживается Ермак, являются неприемлемыми. Вторая – Ермак слишком тесно погрузился в дипломатию с предыдущей администрацией Дональда Трампа, что не может не вызывать настороженности у нового хозяина Белого дома. Поэтому приходится возвращаться к "традиционным подходам" и повышать роль украинского внешнеполитического ведомства.

Однако в целом внешняя политика и далее формируется в ОП. А МИД на самом деле лишь добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, утверждают аналитики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров, по мнению авторов исследования RegioNews, стал подразделением Офиса президента.

Напомним, что мы в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвели итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции”.

политика Андрей Ермак Офис президента МИД Денис Шмыгаль Дмитрий Кулеба правительство Ольга Стефанишина

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