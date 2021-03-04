Год Правительства Шмыгаля. Гуманитарная политика до сих пор является инерцией политики Порошенко

Чем запомнились три "гуманитарные" министры правительства Шмыгаля, исследовал RegioNews

Чем запомнились три "гуманитарные" министры правительства Шмыгаля, исследовал RegioNews

Гуманитарная политика в правительстве Дениса Шмыгаля весь год его работы живет своей жизнью — преимущественно по инерции от предшественников.

Об этом говорится в материале "Гуманитарная политика: в обносках Порошенко" в рамках спецпроекту Regionews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику" .

Как отмечают авторы статьи, в Кабмине Дениса Шмыгаля за гуманитарную политику отвечает, прежде всего, глава министерства культуры и информационной политики, бывший топ-менеджер телеканала "1+1" Александр Ткаченко, глава Минобразования со скандальным шлейфом Сергей Шкарлет и глава Минмолспорта Вадим Гутцайт.

В подчинении Ткаченко оказалось целых восемь государственных органов Украины.

Безусловно, здесь пространства для всевозможных новых планов и проектов у Ткаченко более чем достаточно, но как это показала, например, имплементация языкового закона, ему приходится иметь дело в основном с наследием наработок предшественников. И тут "рубить шашкой" невозможно и даже политически вредно через особенность острой для общества соответствующей тематики", - говорится в исследовании RegioNews.

Как отмечается в исследовании, иногда в Банковой внезапно возникает особый интерес к какой-либо конкретной проблемы в гуманитарной сфере. И тогда наблюдается разительный контраст: профильное министерство демонстрирует огромную активность, как будто проснулось после длительной спячки. Красноречивый пример привел тот же глава МКИП Ткаченко, рассказывая о том, как Владимир Зеленский неожиданно принялся бороться с телеканалами Медведчука "112 Украина", NewsOne и Zik.

Похоже жизнь по инерции продолжается и в образовательной сфере, когда главным вызовом этого Минобразования стала проблема, как в условиях карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса проводить внешнее независимое оценивание, вступительную кампанию и сам учебный процесс в учебных заведениях. Ситуацию осложняло долгое отсутствие полноценного министра, которым уже в декабре 2020-го таки, наконец, стал Сергей Шкарлет. При этом особое внимание общества привлекла как сама эпопея его назначение в парламенте (17 декабря новый министр образования и науки был поддержан лишь минимальным количеством голосов нардепов – 226, с помощью голосования фракции ОПЗЖ), так и скандальный шлейф, который тянется за самым Шкарлетом.

Что же касается работы главы Минмолспорта Гутцайта, то поставлена Зеленским амбициозная цель провести на Украине Олимпиаду так и остается без какого-то продвижения в плане ее реализации, а подготовка к летним Олимпийским играм в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, перенеслась на год из-за переноса самой Олимпиады по причине эпидемии коронавируса. В феврале 2021-го Гутцайт по такой подготовке выразился весьма конкретно: "Я надеюсь, что Игры состоятся. Когда я работал тренером, то не любил давать прогнозы. Это спорт, живые люди тренируются, соревнуются, гарантированных результатов не бывает. Но, как министру, мне нужно считать и отвечать журналистам. У нас есть элитные спортсмены, которые побеждали на чемпионатах мира, Европы, получали награды на Олимпиадах. У нас амбициозные планы, и есть хорошая перспектива на завоевание олимпийских медалей". Следовательно, и здесь расчет пройти по накатанной, - резюмируют авторы материала.

Когда Офис президента чего-то хочет, то никого в профильных министерствах даже не предупреждает. Это касается гуманитарной сферы, так и любой другой. Потому что правительство сейчас — это лишь тень Банковой", - подчеркивается в исследовании.

Ранее мы писали, что, по мнению авторов этого исследования, Кабинет министров стал подразделением Офиса президента . И что настоящим главой МИД является Андрей Ермак .

Напомним, что RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.