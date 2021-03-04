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04 марта 2021, 14:50 29

Год Правительства Шмыгаля. Гуманитарная политика до сих пор является инерцией политики Порошенко

04 марта 2021, 14:50 29
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Гуманитарная политика в правительстве Дениса Шмыгаля весь год его работы живет своей жизнью — преимущественно по инерции от предшественников.

Об этом говорится в материале "Гуманитарная политика: в обносках Порошенко" в рамках спецпроекту Regionews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Как отмечают авторы статьи, в Кабмине Дениса Шмыгаля за гуманитарную политику отвечает, прежде всего, глава министерства культуры и информационной политики, бывший топ-менеджер телеканала "1+1" Александр Ткаченко, глава Минобразования со скандальным шлейфом Сергей Шкарлет и глава Минмолспорта Вадим Гутцайт.

В подчинении Ткаченко оказалось целых восемь государственных органов Украины.

Безусловно, здесь пространства для всевозможных новых планов и проектов у Ткаченко более чем достаточно, но как это показала, например, имплементация языкового закона, ему приходится иметь дело в основном с наследием наработок предшественников. И тут "рубить шашкой" невозможно и даже политически вредно через особенность острой для общества соответствующей тематики", - говорится в исследовании RegioNews.

Как отмечается в исследовании, иногда в Банковой внезапно возникает особый интерес к какой-либо конкретной проблемы в гуманитарной сфере. И тогда наблюдается разительный контраст: профильное министерство демонстрирует огромную активность, как будто проснулось после длительной спячки. Красноречивый пример привел тот же глава МКИП Ткаченко, рассказывая о том, как Владимир Зеленский неожиданно принялся бороться с телеканалами Медведчука "112 Украина", NewsOne и Zik.

Похоже жизнь по инерции продолжается и в образовательной сфере, когда главным вызовом этого Минобразования стала проблема, как в условиях карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса проводить внешнее независимое оценивание, вступительную кампанию и сам учебный процесс в учебных заведениях. Ситуацию осложняло долгое отсутствие полноценного министра, которым уже в декабре 2020-го таки, наконец, стал Сергей Шкарлет. При этом особое внимание общества привлекла как сама эпопея его назначение в парламенте (17 декабря новый министр образования и науки был поддержан лишь минимальным количеством голосов нардепов – 226, с помощью голосования фракции ОПЗЖ), так и скандальный шлейф, который тянется за самым Шкарлетом.

Что же касается работы главы Минмолспорта Гутцайта, то поставлена Зеленским амбициозная цель провести на Украине Олимпиаду так и остается без какого-то продвижения в плане ее реализации, а подготовка к летним Олимпийским играм в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, перенеслась на год из-за переноса самой Олимпиады по причине эпидемии коронавируса. В феврале 2021-го Гутцайт по такой подготовке выразился весьма конкретно: "Я надеюсь, что Игры состоятся. Когда я работал тренером, то не любил давать прогнозы. Это спорт, живые люди тренируются, соревнуются, гарантированных результатов не бывает. Но, как министру, мне нужно считать и отвечать журналистам. У нас есть элитные спортсмены, которые побеждали на чемпионатах мира, Европы, получали награды на Олимпиадах. У нас амбициозные планы, и есть хорошая перспектива на завоевание олимпийских медалей". Следовательно, и здесь расчет пройти по накатанной, - резюмируют авторы материала.

Когда Офис президента чего-то хочет, то никого в профильных министерствах даже не предупреждает. Это касается гуманитарной сферы, так и любой другой. Потому что правительство сейчас — это лишь тень Банковой", - подчеркивается в исследовании.

Ранее мы писали, что, по мнению авторов этого исследования, Кабинет министров стал подразделением Офиса президента. И что настоящим главой МИД является Андрей Ермак.

Напомним, что RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг глав ОГА, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции”.

спорт Денис Шмыгаль Минобразования правительство культура Александр Ткаченко Сергей Шкарлет

 
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