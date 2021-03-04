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04 марта 2021, 12:50 4

"Год правительства Шмыгаля": Кабинет министров стал подразделением Офиса президента

04 марта 2021, 12:50 4
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После назначения правительства Дениса Шмыгаля, последний так и не стал полноценным премьером, так же как и его правительство не стало полноценным правительством.

Об этом говорится в материале "Внутренняя политика: мутация Кабмина в системе власти Зеленского" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Авторы публикации напоминают, что перед заменой Кабмина в марте 2020 года Владимир Зеленский обновил руководство своего офиса. Вместо Андрея Богдана руководителем ОП стал Андрей Ермак. "И именно он, а не Шмыгаль, сыграл первую скрипку в подборе кандидатур в правительство Шмыгаля, консультируясь при этом не столько с кандидатом в премьеры, сколько непосредственно с такими олигархами, как, например, Игорь Коломойский".

Также в материале отмечается, что Аваков, по сути, "является таким себе "правительством в правительстве" и всегда имел свой отдельный прямой канал общения и с бывшим, и с нынешним президентом". В последнем интервью Дмитрию Гордону, отмечают авторы статьи, глава МВД заявил, что встречается с Зеленским несколько раз в неделю, никак не упомянув при этом премьера Шмыгаля.

"Явным признаком неполноценности нового Кабмина стало то, что, представляя Верховной Раде кандидатуры к своему правительству, Шмыгаль сообщил о наличии четырех вакансий. И он тогда еще даже не знал, какие кандидатуры ему назовут на Банковой и как будет разделено министерства. На самом же деле, кроме тех четырех вакансий, потом появились еще три — именно благодаря дальнейшему измельчению министерств", - отмечают авторы статьи, добавляя, что "инициатором этих шагов всегда была Банковая, и она же служила верховной инстанцией в решении споров между ведомствами относительно распределения полномочий и сфер влияния".

Еще одним явным признаком ущербности нынешнего Кабмина, по мнению авторов спецпроекта, является то, что Верховная Рада так и не приняла программу его деятельности.

"Похоже, Банковой выгодно оставлять правительство в подвешенном состоянии, чтобы в любой момент можно было отправить его в отставку. Поэтому любое взаимодействие Кабмина и Верховной Радой невозможна без вмешательства ОП и лично Зеленского", - отмечают авторы проекта.

О том, как за год работы Кабмина Шмыгаля Украина превратилась в президентскую республику, читайте в нашем спецпроекте.

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции”.

Кабмин Украина премьер Денис Шмыгаль правительство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
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