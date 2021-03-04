"Год правительства Шмыгаля": Кабинет министров стал подразделением Офиса президента

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

После назначения правительства Дениса Шмыгаля, последний так и не стал полноценным премьером, так же как и его правительство не стало полноценным правительством.

Об этом говорится в материале "Внутренняя политика: мутация Кабмина в системе власти Зеленского" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Авторы публикации напоминают, что перед заменой Кабмина в марте 2020 года Владимир Зеленский обновил руководство своего офиса. Вместо Андрея Богдана руководителем ОП стал Андрей Ермак. "И именно он, а не Шмыгаль, сыграл первую скрипку в подборе кандидатур в правительство Шмыгаля, консультируясь при этом не столько с кандидатом в премьеры, сколько непосредственно с такими олигархами, как, например, Игорь Коломойский".

Также в материале отмечается, что Аваков, по сути, "является таким себе "правительством в правительстве" и всегда имел свой отдельный прямой канал общения и с бывшим, и с нынешним президентом". В последнем интервью Дмитрию Гордону, отмечают авторы статьи, глава МВД заявил, что встречается с Зеленским несколько раз в неделю, никак не упомянув при этом премьера Шмыгаля.

"Явным признаком неполноценности нового Кабмина стало то, что, представляя Верховной Раде кандидатуры к своему правительству, Шмыгаль сообщил о наличии четырех вакансий. И он тогда еще даже не знал, какие кандидатуры ему назовут на Банковой и как будет разделено министерства. На самом же деле, кроме тех четырех вакансий, потом появились еще три — именно благодаря дальнейшему измельчению министерств", - отмечают авторы статьи, добавляя, что "инициатором этих шагов всегда была Банковая, и она же служила верховной инстанцией в решении споров между ведомствами относительно распределения полномочий и сфер влияния".

Еще одним явным признаком ущербности нынешнего Кабмина, по мнению авторов спецпроекта, является то, что Верховная Рада так и не приняла программу его деятельности.

"Похоже, Банковой выгодно оставлять правительство в подвешенном состоянии, чтобы в любой момент можно было отправить его в отставку. Поэтому любое взаимодействие Кабмина и Верховной Радой невозможна без вмешательства ОП и лично Зеленского", - отмечают авторы проекта.

О том, как за год работы Кабмина Шмыгаля Украина превратилась в президентскую республику, читайте в нашем спецпроекте.

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции”.