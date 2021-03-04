Рік уряду Шмигаля: Зеленський не зміг перекласти на Кабмін вину за свої провали

Офіс президента намагався при зосередженні у себе потоків та повноважень залишати відповідальними Кабмін та міністрів

Офіс президента намагався при зосередженні у себе потоків та повноважень залишати відповідальними Кабмін та міністрів

Фото: Офіс президента

Упродовж першого року діяльності уряду Дениса Шмигаля Офіс президента не полишав спроб перекласти на Кабмін відповідальність за провал вакцинації, зростання тарифів та оповите корупційними скандалами "Велике будівництво".

Про це йдеться в матеріалі "Соціально-економічна політика: як "Велике будівництво” обходиться без уряду" в рамках спецпроєкту RegioNews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку".

Автори матеріалу зазначають, що вже за прем’єрства Олексія Гончарука президент Володимир Зеленський вирішив, що керувати проєктом "Велике будівництво” повинен не Кабінет міністрів, а Офіс президента.

У дослідженні RegioNews нагадується, що у червні 2020 року Рада дозволила витрачати кошти фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво” і була створена Координаційна рада з реалізації програми. Її очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, а її член – міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов - фактично замкнув на собі всю реалізацію "Великого будівництва” в частині реновації соціальної інфраструктури.

Першим розповів про шалений "розпил” грошей на "Великому будівництві” через всілякі схеми вже після звільнення з посади радника голови ОП Андрія Єрмака Ігор Уманський, який у березні минулого року став міністром фінансів в уряді Шмигаля, але вже наступного місяця пішов у відставку із скандалом”, - йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що на президентську програму пішли десятки мільярдів гривень в обхід Кабміну, за винятком Мінрегіону Олексія Чернишова, а обіцянка аудиту "за участі зовнішніх/незалежних аудиторів” досі не виконана, що заважає отримати Україні другий транш від МВФ.

Аналогічна ситуація й за таким критичним напрямком, як перманентна боротьба з COVID-19 із подальшою вакцинацією. Тут теж Банкова намагається керувати процесами в обхід уряду, анонсувати грандіозні перемоги і піаритися на них”, - говориться в статті.

Зеленський намагався взяти на себе роль головного борця за отримання вакцини, але коли Україна опинилася не серед перших, а серед останніх країн, які її отримали, Банкова всю провину спустила на Кабмін та МОЗ. Однак весь народний гнів все одно отримує безпосередньо Зеленський.

Офіс президента таку ж роль "цапа-відбувайла” намагається відвести уряду в питанні тарифів, подолання економічного спаду та "кінця епохи бідності”.

Раніше ми писали, що, на думку авторів цього дослідження, Кабінет міністрів став підрозділом Офісу президента. І що справжнім главою МЗС є Андрій Єрмак. А також наголошували на тому, що гуманітарна політика, яку провадять в уряді, досі є інерцією політики Порошенка.

Нагадаємо, що RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також наш ексклюзивний проєкт "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.