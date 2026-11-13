Россия почти 20 раз атаковала Никопольщину: ранена женщина

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня 13 ноября русские войска почти 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранения получила 64-летняя женщина

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews . ​​​

Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, дом культуры и автомобили.

Пострадала 64-летняя женщина. Она лечится амбулаторно.

Напомним, что в Запорожье количество раненых в результате российских обстрелов 13 ноября возросло до 30: среди них шестеро детей.