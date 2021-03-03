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03 марта 2021, 19:28 178

Промежуточные выборы в Раду: ЦИК утвердила текст, цвет и форму бюллетеня

03 марта 2021, 19:28 178
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Была создана контрольная комиссия, которая будет следить за их изготовлением
Была создана контрольная комиссия, которая будет следить за их изготовлением
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 марта, во время заседания Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней выборов народных депутатов, которые состоятся 28 апреля в избирательных округах №50 и №87.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Установлено, что текст избирательных бюллетеней печатается на государственном языке лишь с одной стороны на листе размером 200 х 400 мм светло-фиолетового цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что эта краска имеет флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, а также элемент, который теряет цвет в результате термического воздействия.

Также на бюллетене будут указывать номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, который проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Кроме того, Комиссия установила, в каком количестве должны быть изготовлены избирательные бюллетени для обычного и специального избирательных участков", - рассказывают в Центризбиркоме.

Во время заседания ЦИК образовала контрольную комиссию, которая будет следить за изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии. В ее состав вошли представители политических партий, фракции которых представлены в Верховной Раде.

От "Европейской солидарности в контрольную комиссию вошел Борис Сиклицкий, от ВО" Батькивщина " - Сергей Петрушко, от ОПЗЖ - Швыгин Игорь, "Слуга народа" делегировала Сергея Кострийчука, партию "Голос" будет представлять Наталья Харченко.

Напомним, довыборы в Раду: ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов. Всего было зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины.

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