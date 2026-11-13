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13 ноября 2026, 20:15

На Черниговщине мужчина из-за ревности хотел отомстить поджогом, но перепутал адреса

13 ноября 2026, 20:15
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области судили двух мужчин за поджог. Однако оказалось, что их цель была совсем другая

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Двое мужчин приехали в Прилук. Ночью один из них облил кусок автомобильной шины легковоспламеняющимся веществом и поджег дверь квартиры. Его товарищ заранее обнаружил автомобиль, на котором они приехали в город, и следил за окружающей обстановкой.

В результате пожара повредилась дверь. Ущерб более 4 тысяч гривен.

Человек, совершивший поджог, признал вину частично. Он заявил, что думал, что по этому адресу живет новый любимый его бывшей сожительницы. По его словам, он хотел "напугать соперника".

Его товарищ свою причастность возражал. По его словам, он приезжал в Прилук вместе с водителем автомобиля, чтобы приобрести для него машину. По его версии, товарищ, поджегший дверь, просто попросил поехать вместе с ними, а о его намерениях они не знали.

Обоим мужчинам назначили пять лет лишения свободы, но освободили их от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.

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