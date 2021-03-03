Рада отримала необхідні документи і зможе призначити вибори мера Харкова

Їх направила мерія Харкова після припинення повноважень Геннадія Кернеса

Їх направила мерія Харкова після припинення повноважень Геннадія Кернеса

Фото: із відкритих джерел

Верховна рада України отримала від Харківської міської ради всі необхідні документи для призначення позачергових виборів міського голови.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, упродовж трьох місяців Рада має визначити дату та призначити позачергові вибори мера міста.

Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - написав нардеп.

Він додав, що питання призначення виборів у Харкові планують винести на засідання комітету Верховної Ради з питань державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.

24 лютого Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса.