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03 березня 2021, 20:53 55

Рада отримала необхідні документи і зможе призначити вибори мера Харкова

03 березня 2021, 20:53 55
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Їх направила мерія Харкова після припинення повноважень Геннадія Кернеса
Їх направила мерія Харкова після припинення повноважень Геннадія Кернеса
Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада України отримала від Харківської міської ради всі необхідні документи для призначення позачергових виборів міського голови.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, упродовж трьох місяців Рада має визначити дату та призначити позачергові вибори мера міста.

Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - написав нардеп.

Він додав, що питання призначення виборів у Харкові планують винести на засідання комітету Верховної Ради з питань державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.

24 лютого Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса.

Верховна Рада Харьків мер Геннадій Кернес вибори горсовет

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