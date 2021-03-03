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03 марта 2021, 18:34 154

Дочь Ильи Кивы может возглавить Юридический департамент горсовета Полтавы

03 марта 2021, 18:34 154
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Она победила в конкурсе на эту должность, будучи единственным кандидатом
Она победила в конкурсе на эту должность, будучи единственным кандидатом
Фото: из открытых источников
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В конкурсе на должность директора Департамента по вопросам регистрации Полтавского городского совета, который объединил управления по вопросам регистрации и юридическое управление, победила дочь народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы Екатерина.

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Сегодня, 3 марта, конкурсная комиссия признала 27-летнюю Екатерину Киву победительницей конкурса. Издание сообщает, что она была единственной, кто подал документы на конкурс.

В горсовете говорят, что Екатерина Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично". По результатам конкурса она получила 23 балла из 25. Конкурсная комиссия решила, что дочь нардепа показала хорошие результаты.

Далее комиссия будет рекомендовать Полтавскому городскому голове назначить ее на должность директора департамента", - говорится в сообщении.

Справка: Екатерина Кива окончила Харьковский национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, также училась в Национальной академии внутренних дел в Киеве. С 2017 года работала в органах Нацполиции. В сентябре 2020 года она уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции. Илья Кива ранее подтвердил, что Екатерина Кива его дочь.

Напомним, 25 февраля Илья Кива заявил, что в Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания.

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