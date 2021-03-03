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03 марта 2021, 14:06 1367

Чиновников шести лесхозов разоблачили в коррупционной схеме на миллионы гривен

03 марта 2021, 14:06 1367
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Было проведено более 30 обысков на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей
Было проведено более 30 обысков на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей
Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц шести гослесхозов, которые разработали схему с умышленного уклонения от уплаты налогов. Пять лесхозов расположено на территории Харьковской области, еще один - в Луганской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что государственные лесхозы в течение 2020-2021 годов закупили услуги по порубке леса у ряда обществ на сумму свыше 40 млн грн. При этом фактически услуги не предоставлялись. Деньги в дальнейшем выводились из декларируемого обращения через другие подконтрольные соучастникам предприятия с признаками фиктивности и конвертувались в наличные.

Организовали сделку чиновники гослесхозов Харьковской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей. Во время следственных действий обнаружены:

  • печати фиктивных предприятий и их учредительные документы;
  • финансово-хозяйственная документация;
  • электронные носители информации;
  • другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались также другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности органов и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что на Буковине СБУ и таможня изъяли крупную партию электроинструментов на 5 млн грн.

лес Схемы деньги бюджет коррупция налоги

 
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