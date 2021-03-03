Чиновников шести лесхозов разоблачили в коррупционной схеме на миллионы гривен
Правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц шести гослесхозов, которые разработали схему с умышленного уклонения от уплаты налогов. Пять лесхозов расположено на территории Харьковской области, еще один - в Луганской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что государственные лесхозы в течение 2020-2021 годов закупили услуги по порубке леса у ряда обществ на сумму свыше 40 млн грн. При этом фактически услуги не предоставлялись. Деньги в дальнейшем выводились из декларируемого обращения через другие подконтрольные соучастникам предприятия с признаками фиктивности и конвертувались в наличные.
Организовали сделку чиновники гослесхозов Харьковской и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей. Во время следственных действий обнаружены:
- печати фиктивных предприятий и их учредительные документы;
- финансово-хозяйственная документация;
- электронные носители информации;
- другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались также другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности органов и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.
Ранее сообщалось, что на Буковине СБУ и таможня изъяли крупную партию электроинструментов на 5 млн грн.