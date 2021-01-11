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11 января 2021, 16:55 11

В НАПК объяснили, почему остановили государственное финансирование партии "Голос"

11 января 2021, 16:55 11
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Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование двух парламентских политических партий - "Батькивщина" и "Голос" из-за указания недостоверных сведений в финансовых отчетах.

Как информирует RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве отметили, что финансирование этих партий было остановлено до устранения нарушений по результатам анализа их отчетов.

Также сообщается, что ВО "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, поэтому НАПК возобновило государственное финансирование этой партии

НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное. Кроме того, установлены другие нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии", - говорится в сообщении.

Также в НАПК уверяют, что упреки в политическом давлении не имеют никаких оснований, поскольку четко указало, какие нарушения были обнаружены в отчетах партий.

НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования ... НАПК заинтересовано в том, чтобы партии вели честную деятельность", - заявил заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.

Напомним, в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление.

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