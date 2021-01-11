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11 января 2021, 11:51 8

НАПК приостановило государственное финансирование партии "Голос" - Рудик

11 января 2021, 11:51 8
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - сообщила глава партии Кира Рудик.

По ее словам, партия обжалует такое решение НАПК.

Призываем НАПК не превышать свои полномочия и не становиться инструментом политического давления", - добавила она.

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал.

финансирование партия НАПК Голос Кира Рудик
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