НАПК приостановило государственное финансирование партии "Голос" - Рудик
В политсиле такие действия расценили, как давление на независимую партию
В политсиле такие действия расценили, как давление на независимую партию
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.
Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - сообщила глава партии Кира Рудик.
По ее словам, партия обжалует такое решение НАПК.
Призываем НАПК не превышать свои полномочия и не становиться инструментом политического давления", - добавила она.
Ранее сообщалось, что фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал.
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