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03 марта 2021, 12:39 11

Кличко допрашивают по делу о расстреле Майдана

03 марта 2021, 12:39 11
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Он допрашивается как свидетель со стороны обвинения
Он допрашивается как свидетель со стороны обвинения
Фото из открытых источников
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Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстрелах активистов Майдана. Допрос Кличко начался около 11:30, он допрашивается как свидетель со стороны обвинения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Україна.

В то же время, мэр, отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих.

"Слова о 100%-ном управлении Майданом - это преувеличение", - подчеркнул он.

Кличко также сказал, что лидеры оппозиции на Майдане призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Он отметил, что среди митингующих были разные группы людей в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия по отношению к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно.

При этом Кличко уверен, что таких радикальных групп было меньшинство , и они не влияли на общее настроение митингующих.

Он также сообщил, что в момент расстрела активистов утром 20 февраля 2014 года находился на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве.

Напомним, суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане.

Виталий Кличко Украина дело суд Киев

 
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