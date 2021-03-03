Кличко допрашивают по делу о расстреле Майдана

Он допрашивается как свидетель со стороны обвинения

Он допрашивается как свидетель со стороны обвинения

Фото из открытых источников

Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстрелах активистов Майдана. Допрос Кличко начался около 11:30, он допрашивается как свидетель со стороны обвинения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Україна.

В то же время, мэр, отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих.

"Слова о 100%-ном управлении Майданом - это преувеличение", - подчеркнул он.

Кличко также сказал, что лидеры оппозиции на Майдане призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Он отметил, что среди митингующих были разные группы людей в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия по отношению к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно.

При этом Кличко уверен, что таких радикальных групп было меньшинство , и они не влияли на общее настроение митингующих.

Он также сообщил, что в момент расстрела активистов утром 20 февраля 2014 года находился на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве.

Напомним, суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане.