"Голос" будет судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования
Партия "Голос" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об остановке государственное финансирование политсилы.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суд.
"Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск политической партии "Голос" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
Истец просит суд отменить приказ НАПК, которым было прекращено государственное финансирование уставной деятельности "Голоса".
Среди других требований иска – признать противоправными действия Нацагентства по составлению заключения о результатах анализа финансового отчета партии.
"Голос" считает, что НАПК во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют.
Пока суд решает, открывать ли дело.
Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление. Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".