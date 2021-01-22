"Голос" будет судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования

"Голос" считает, что НАП во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют

"Голос" считает, что НАП во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют

Рixabay

Партия "Голос" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об остановке государственное финансирование политсилы.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суд. "Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск политической партии "Голос" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении. Истец просит суд отменить приказ НАПК, которым было прекращено государственное финансирование уставной деятельности "Голоса". Среди других требований иска – признать противоправными действия Нацагентства по составлению заключения о результатах анализа финансового отчета партии. "Голос" считает, что НАПК во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют. Пока суд решает, открывать ли дело. Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление. Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

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