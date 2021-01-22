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22 января 2021, 15:50 1

"Голос" будет судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования

22 января 2021, 15:50 1
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"Голос" считает, что НАП во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют
"Голос" считает, что НАП во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют
Рixabay
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Партия "Голос" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об остановке государственное финансирование политсилы.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суд.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск политической партии "Голос" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Истец просит суд отменить приказ НАПК, которым было прекращено государственное финансирование уставной деятельности "Голоса".

Среди других требований иска – признать противоправными действия Нацагентства по составлению заключения о результатах анализа финансового отчета партии.

"Голос" считает, что НАПК во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования отсутствуют.

Пока суд решает, открывать ли дело.

Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление. Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

суд Украина финансирование партия Голос
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