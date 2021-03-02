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02 марта 2021, 18:13 13

Довыборы в Раду: ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов

02 марта 2021, 18:13 13
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Всего было зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины
Всего было зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 2 марта, Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях, которые состоятся 28 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Так, сегодня Комиссия зарегистрировала последних четырех кандидатов в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области: Ивана Макара от партии "Важливий кожен" и самовыдвиженцев Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Всего зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины - 20 человек выдвинуты политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. Всего в ЦИК было подано 64 заявления о регистрации кандидатами в народные депутаты, на 30 из них Комиссия ответила отказом", - говорится в сообщении.

В избирательном округе № 50 в Донецкой области зарегистрировали 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Крюкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко и Николая Головко.

В округе № 87 в Ивано-Франковской области ЦИК зарегистрировала 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Жолоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Напомним, 1 марта ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко и еще 4 кандидатов на выборах в Ивано-Франковской области.

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