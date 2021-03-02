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02 марта 2021, 12:58 14

В Ивано-Франковске переполнены все больницы для больных коронавирусом

02 марта 2021, 12:58 14
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Больных приходится размещать в коридорах
Больных приходится размещать в коридорах
Рixabay
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В Ивано-Франковске переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.

Об этом на оперативном совещании заявила глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, пишет RegioNews.

По ее словам, в больницах используют все доступные кровати, в том числе списанные и старые.

"И в первой городской клинической больницы, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списаны, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены", - заявила Бойко.

По ее словам, в Центральной городской больнице заняты 92% койко-мест. Там находятся 331 пациент, 55 из которых - в перинатальном центре. Там остались еще 40 койко-мест в резерве. При этом в городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

"Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - объяснила Бойко.

Она добавила, что пациенты продолжают поступать в больницы. За прошедшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 человек, в городскую клиническую больницу - 11 пациентов, еще 7 детей поступили в детскую клиническую больницу. При этом во всех больницах заняты реанимационные отделения.

Ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе.

коронавирус Украина карантин Ивано-Франковск Прикарпатье

 
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