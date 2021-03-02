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02 березня 2021, 18:13 11

Довибори в Раду: ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів

02 березня 2021, 18:13 11
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Всього було зареєстровано 34 кандидати у народні депутати України
Всього було зареєстровано 34 кандидати у народні депутати України
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 2 березня, Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах у Донецькій та Івано-Франківській областях, які відбудуться 28 березня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Так, сьогодні Комісія зареєструвала останніх чотирьох кандидатів у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області: Івана Макара від партії "Важливий кожен” та самовисуванців Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Всього зареєстровано 34 кандидати у народні депутати України – 20 осіб висунутих політичними партіями та 14 самовисуванців. Загалом до ЦВК було подано 64 заяви про реєстрацію кандидатами в народні депутати, на 30 з них Комісія відповіла відмовою”, - йдеться в повідомленні.

В виборчому окрузі № 50 у Донецькій області зареєстрували 19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області ЦВК зареєструвала 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Нагадаємо, 1 березня ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко та ще 4 кандидатів на виборах у Івано-Франківській області.

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